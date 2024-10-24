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لبنان

إليكم حال الطرقات صباح اليوم

Lebanon 24
24-10-2024 | 01:09
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تشهد العديد من الطرقات حركة مرور كثيفة، صباح اليوم الخميس.
 
وحسب غرفة التحكم، فإنّ حركة المرور كثيفة من تقاطع برج المر باتجاه الحمرا وفردان، في حين أنّها ناشطة على المدخل الجنوبي والشرقي لبيروت.
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وأشارت الغرفة إلى أن حركة المرور كثيفة من طبرجا حتى ذوق مكايل و من انطلياس حتى نهر الموت.

كما أن حركة المرور كثيفة على شارع الحكمة الاشرفية.
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