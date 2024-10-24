إسرائيل تستكمل عدوانها على لبنان.. مناطق مختلفة تتعرّض للقصف

شنّت طائرات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات على مناطق مختلفة في جنوب لبنان، مستهدفة مواقع متعددة.

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وقد أفادت مندوبة "لبنان24" عن استهداف مقر "الهيئة الصحية الإسلامية" في بلدة البازورية، حيث لم يتم تسجيل شهداء، واقتصرت الإصابات على جروح طفيفة.كما طالت الغارات المعادية أطراف بلدة بنعفول عنقون لجهة بنعفول، في حين استهدفت غارة أخرى بلدة عيترون، وميس الجيل. بالإضافة إلى ذلك، تعرض وادي برغز لقصف من قبل الطيران الإسرائيلي.