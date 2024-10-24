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لبنان

نقابة المعلمين: المؤسّسات التربويّة الخاصّة تخلّت بشكل كامل عن الأساتذة المتقاعدين

Lebanon 24
24-10-2024 | 01:30
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ناقشت نقابة المعلمين خلال اجتماع برئاسة النقيب نعمه محفوض القضايا الملحّة التي تواجه المعلّمين في ظل التحدّيات الأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة الراهنة. 

وأسفت في بيان "للحال التي وصل إليها معلّمون نازحون في المدارس الخاصة من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، وقد وجدوا أنفسهم فجأة تحت نار عدوان إسرائيلي غاشم يدمّر قرى بأكملها في الجنوب، ويسقط المنازل على رؤوس أصحابها في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت". 
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وقالت: "كما نشدّ على أيدي المعلمين الذين يستمرّون في أداء رسالتهم التربوية في المناطق التي لا تزال آمنة نسبيًا من آلة التدمير الإسرائيليّة، وهم من جهتهم يواجهون العدوان بالعلم والتربية والتضحية في سبيل الحفاظ على هذه الرسالة العزيزة، وبتضامن كامل مع إخوانهم النازحين. وهي تجدّد الدعوة إلى وزارة التربية لوضع خطّة عاجلة لتعليم أبناء النازحين قدر المستطاع لأنّه بالعلم وحده نضمن مستقبل أجيالنا".

اضافت :" نستطيع القول، بعبارة صريحة تمامًا، إنّ المؤسّسات التربويّة الخاصّة قد تخلّت بشكل كامل عن الأساتذة المتقاعدين الذين خدموا مدارسها لأكثر من أربعين عامًا، بعدما رفضت تجديد البروتوكل الذي كانت تدفع بموجبه 10دولارات في العام عن كل تلميذ. نعم لقد تخلّت عنهم بضمير مرتاح، ولم تتجاوب للأسف مع أيّ طرح قدّمناه لإنقاذ صندوق التقاعد ومعه صندوق التعويضات".

واستنكرت النقابة "التأخّر غير المبرّر في إصدار المرسوم الذي ينصّ على زيادات بقيمة سبعة عشر ضعفًا لصندوق التقاعد من قبل مجلس الوزراء".
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