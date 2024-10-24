عبدالله: كل الاستهدافات برسم المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية

كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "استهداف القطاعات الصحية والمستشفيات وسيارات الاسعاف والمراكز الصحية يوميا، استهداف قوات اليونيفيل ودورها وسعيها لتوثيق الانتهاكات والتجاوزات والمجازر، استهداف الجيش اللبناني وقتل ضباطه وعناصره البارحة واليوم وهو يقوم بمهامه، كل هذا، برسم المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية".

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