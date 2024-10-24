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لبنان
بيان بمهام الدفاع المدني جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية
Lebanon 24
24-10-2024
|
02:50
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نشرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، بيانا أظهرت من خلال المهام التي قامت بها جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفذة منذ مساء أمس وحتى الساعة من صباح اليوم الخميس الواقع في ٢٤-١٠-٢٠٢٤، وجاءت المهام على الشكل التالي:
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محافظة بيروت :
- تواصل فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، لليوم الرابع على التوالي، عمليات البحث عن المفقودين، في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد الأحياء السكنية في الجناح قرب مستشفى بيروت الحكومي.
- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت شقة في الجناح قرب السفارة الإيرانية.
ضاحية بيروت الجنوبية :
- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت حي الاميركان في ضاحية بيروت الجنوبية توجهت فرق الإطفاء للعمل على إخماد النيران التي اندلعت في الموقع المستهدف.
توازيا يعمل عناصر الدفاع المدني على إعادة فتح الطريق الذي قطع بسبب الركام لتمكين آليات الإطفاء من العبور.
محافظة بعلبك:
إطفاء:
في بلدة النبي شيت:
- منازل (عدد١)
في بلدة نحلة:
- محلات (عدد١)
- منازل( عدد١)
في بلدة ميسلون:
- منازل (عدد١)
في بلدة حوش سنيد:
- كاراجات عرض آليات زراعية(عدد٤)
- مولد كهرباء (عدد١)
- منازل (عدد٢)
- آليات ثقيلة (عدد١)
في بلدة بريتال:
- منازل(عدد١)
في بلدة حلبتا:
- منازل(عدد١)
في بلدة تمنين:
- مبنى من طابقين ٤ شقق.
بحث وإنقاذ:
- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة نحلة عملت فرق البحث و الإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على سحب ٤ جرحى من تحت الأنقاض
- سحب جريح في بلدة تمنين جراء تعرضه للإصابة جراء الغارة الإسرائيلية.
محافظة البقاع :
في بلدة رياق:
- خيم عمال(عدد٣٠)
- سيارات (عدد١)
محافظة النبطية:
إطفاء:
- إخماد حريق اعشاب و اشجار جراء غارة إسرائيلية قرب محطة الكهرباء في المصيلح.
بحث وإنقاذ :
- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدتي جباع وكفرفيلا عملت فرق البحث و الإنقاذ على رفع الانقاض بحثا عن مفقودين في الموقع المستهدف. توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق المبنى المستهدف.
- على إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة كسار زعتر- النبطية، عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على نقل جريحين الى مستشفى راغب حرب.توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق منزل وسيارة في الموقع المستهدف.
خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.
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