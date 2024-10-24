خلال دقيقتين.. 50 صاروخًا أُطلق من لبنان نحو إسرائيل

Advertisement

ذكر الجيش الإسرائيلي أنه رصد نحو 50 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل، وقال إنه أسقط بعضها.ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر عسكري أنه للمرة الأولى منذ بدء الحرب يطلق حزب الله 50 صاروخا على الجليل في دقيقتين.أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة شخصين بجروح خطيرة في الاستهداف الأخير لمنطقة الجليل الغربي.وقد ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخا أطلق من لبنان سقط في منطقة نهاريا بالجليل الغربي. (الجزيرة)