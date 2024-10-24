بيربوك: ألمانيا ستدعم لبنان بـ 96 مليون يورو

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن ألمانيا ستقدم 96 مليون يورو كمساعدات إنسانية وتنموية لدعم الشعب اللبناني.

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كما شددت بيربوك على أهمية تطبيق القرار الأممي 1701 لضمان استقرار لبنان، مشيرة إلى أن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد. (الحدث)