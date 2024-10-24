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لبنان

بيربوك: ألمانيا ستدعم لبنان بـ 96 مليون يورو

Lebanon 24
24-10-2024 | 03:49
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أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن ألمانيا ستقدم 96 مليون يورو كمساعدات إنسانية وتنموية لدعم الشعب اللبناني.
 
كما شددت بيربوك على أهمية تطبيق القرار الأممي 1701 لضمان استقرار لبنان، مشيرة إلى أن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد. (الحدث)
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