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لبنان

وزير الثقافة: الميادين صوت الحق الذي يفضح جرائم العدوان

Lebanon 24
24-10-2024 | 04:04
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صدر عن وزير الثقافة محمد وسام المرتضى البيان الآتي:" لأنها صوت الحق الذي يفضح جرائم العدوان، ولا يقدم إلاّ إحداثيات البطولة والكرامة الوطنية. لأنها صادقة في انتمائها إلى آلآم أهل الأرض الذين يدمّر الاحتلال أرضَهم ويسلبُهم حياتهم. لأنّها ميدان المواجهة بالصورة والكلمة، الناطق باسم سائر ميادين النضال. ولأن الإسرائيلي عدو الحقيقة والضوء والقيم والحجر والبشر، فلا عجب أن تتعرض قناة الميادين لقصفه الهمجي. لكنّه مدحورٌ إن شاء الله في جميع ميادين المواجهة، على الأرض وفي الأثير".
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