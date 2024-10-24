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لبنان

ميقاتي اتصل بالعماد عون معزيا بسقوط 3 شهداء من الجيش في عدوان إسرائيلي على ياطر

Lebanon 24
24-10-2024 | 04:09
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أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون للاطلاع على تفاصيل العدوان الاسرائيلي على دورية للجيش في بلدة ياطر جنوب لبنان ما ادى الى سقوط ثلاثة شهداء بينهم ضابط.
وقدّم رئيس الحكومة تعازيه الى قيادة الجيش وعائلات الشهداء باستشهادهم.
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