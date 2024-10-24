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لبنان

وزير الدفاع تلقى اتصالا من نظيره الهولندي: لأولوية الوقف الفوري لاطلاق النار

Lebanon 24
24-10-2024 | 04:15
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تلقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم اتصالاً من نظيره الهولندي روبن بريكلمانز Ruben Brekelmans، وتم البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة جراء استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان.
الوزير بريكلمانز ابدى قلقه حيال ما يتعرض له الشعب اللبناني من قتل ونزوح داخلي وما تتعرض له اليونيفيل من اعتداءات.واطلع الوزير سليم على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها بلاده للتوصل الى وقف اطلاق النار وخفض التصعيد. 
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الوزير سليم شدد من جهته على اولوية الوقف الفوري لاطلاق النار في هذه المرحلة واهمية ان يضغط المجتمع الدولي على اسرائيل لوقف عدوانها مؤكدا التزام لبنان تطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته.
واطلع وزير الدفاع  نظيره الهولندي على ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من جرائم بحق  لبنان وشعبه وعدم إحترامه القوانين الدولية والإنسانية. وجدد الوزير سليم تمسك لبنان بدور اليونيفيل في الجنوب بالتعاون مع الجيش اللبناني داعيا الدول الصديقة الى تقديم اقصى الدعم لتعزيز قدرات الجيش. 
من جهة أخرى، حيّا وزير الدفاع جهود وتضحيات الجيش اللبناني الذي قدم فجر اليوم المزيد من الشهداء على ارض الجنوب دفاعا عن لبنان وشعبه.
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