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لبنان
"يعرف كلّ زاوية"... هكذا يستمرّ "حزب الله" بالقتال في جنوب لبنان
Lebanon 24
24-10-2024
|
07:00
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ذكر موقع "الإمارات 24" أنّ "حزب الله" يُواصل القتال رغم تعرّضه لضربات قويّة.
ولفتت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إلى أن وتيرة إطلاق حزب الله للصواريخ ارتفعت، مع 200 صاروخ وقذيفة يومياً خلال عطلة نهاية الأسبوع و140 يوم الثلاثاء، بعدما كان معدلها خلال الأسابيع السابقة بضع عشرات فقط في اليوم.
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ومع ذلك، لا يزال عدد عمليات إطلاق حزب الله أقل مما توقعه المسؤولون الإسرائيليون في حالة اندلاع حرب شاملة، مما يعتبر دليلاً على تدهور قدرات الحزب.
ومع ذلك، يُظهر حزب الله قدرته على إعادة رص صفوفه بسرعة تحت الضغط.
ويقول المحللون العسكريون إن وحداته المسلحة تم تدريبها على العمل بدرجة ما من الاستقلالية، مما يجعل من الأسهل عليها الاستمرار في القتال حتى عندما يتمّ إغتيال كبار القادة ويتم تعطيل الاتصالات الداخلية.
وقالت ريم ممتاز، محللة أمنية مقرها باريس في معهد كارنيغي أوروبا للسياسات: "لا يزال حزب الله لديه استراتيجيته الأساسية، وهي التمسك بأرضه في الجنوب في مواجهة أي نوع من الهجوم البري أو التوغل أو التقدم الإسرائيلي. إن الجنوب موطن حزب الله. إنهم يعرفون كل زاوية وركن، وسوف يستخدمون هذه الميزة". (الإمارات 24)
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