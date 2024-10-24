حواط: سلّموا سلاحكم الذي دمّر وهجّر ونشر الخراب

كتب النائب زياد الحواط على منصة "اكس": "كفانا مزايدات ومهاترات وعنتريات ومكابرة ونكراناً للواقع الأليم كلّفت لبنان واللبنانيين الكوارث والمصائب. والحبل على الجرّار إذا لم نتصرّف بشجاعة وحكمة".

واشار الى ان "إستشهاد الرائد محمد فرحات والجنديين موسى مهنا ومحمد بزال من الجيش اللبناني اليوم وقبلهم رفاقهم الشهداء الأبطال ، دليل جديد قدّمته المؤسسة العسكرية عن الشجاعة والتضحية والدفاع عن لبنان".

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اضاف: " آن الأوان لأن نوقف الحرب ونرحم الناس بتسليم سلاحكم للجيش اللبناني ليكون وحده الآمر الناهي في الدفاع عن لبنان وسيادته وحدوده.

سلّموا سلاحكم الذي دمّر وهجّر ونشر الخراب والويلات. ولنقف جميعاً خلف الجيش البطل حارساً مدافعاً عن الأرض والسيادة.

سلاحكم جلب الحرب والقتل والدمار والتهجير خدمة للمشروع الإيراني الذي لا شأن لنا فيه".

وختم: "السلاح في يد الجيش اللبناني عنوان للبسالة والعنفوان وأمل حقيقي بالسيادة المطلقة والشرعية والإستقرار".



