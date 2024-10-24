Advertisement

لبنان

حواط: سلّموا سلاحكم الذي دمّر وهجّر ونشر الخراب

Lebanon 24
24-10-2024 | 05:13
A-
A+
Doc-P-1267641-638653694876516150.png
Doc-P-1267641-638653694876516150.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب زياد الحواط على منصة "اكس": "كفانا مزايدات ومهاترات وعنتريات ومكابرة ونكراناً للواقع الأليم كلّفت لبنان واللبنانيين الكوارث والمصائب. والحبل على الجرّار إذا لم نتصرّف بشجاعة وحكمة".
واشار الى ان "إستشهاد الرائد محمد فرحات والجنديين موسى مهنا ومحمد بزال من الجيش اللبناني اليوم وقبلهم رفاقهم الشهداء الأبطال ، دليل جديد قدّمته المؤسسة العسكرية عن الشجاعة والتضحية والدفاع عن لبنان".
Advertisement
اضاف: " آن الأوان لأن نوقف الحرب ونرحم الناس بتسليم سلاحكم للجيش اللبناني ليكون وحده الآمر الناهي في الدفاع عن لبنان وسيادته وحدوده.
سلّموا سلاحكم الذي دمّر وهجّر ونشر الخراب والويلات. ولنقف جميعاً خلف الجيش البطل حارساً مدافعاً عن الأرض والسيادة.
سلاحكم جلب الحرب والقتل والدمار والتهجير خدمة للمشروع الإيراني الذي لا شأن لنا فيه".
 
وختم: "السلاح في يد الجيش اللبناني عنوان للبسالة والعنفوان وأمل حقيقي بالسيادة المطلقة والشرعية والإستقرار".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:16 | 2024-10-24
09:04 | 2024-10-24
10:24 | 2024-10-24
10:17 | 2024-10-24
10:01 | 2024-10-24
09:38 | 2024-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24