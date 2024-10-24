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لبنان

نقابة أطباء لبنان رحبت بجهود وزير الصحة في دفع مستحقات المستشفيات عن انفجارات الـPagers

Lebanon 24
24-10-2024 | 05:39
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رحبت نقابة أطباء لبنان في بيروت ب"الجهود التي بذلها وزير الصحة العامة فراس الابيض لإيجاد آلية لدفع مستحقات المستشفيات والأطباء عن انفجارات Pagers الناجمة عن العدوان الاسرائيلي، بحيث تم تسديد جزء منها ويصار الى تسديد الجزء المتبقي خلال الايام المقبلة.
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واشارت في بيان الى ان" ما تم تسديده حتى اليوم يشكل جزءا من الاستحقاقات التي تصاعدت بشكل كبير بعد الحرب".

ولفتت النقابة الى ان "إصابات الحرب تفرض على الأطباء التفرغ لمعالجتها لاسيما انها تزداد يوميًا ما يفرض على بعض الأطباء والجراحين وأطباء الانعاش والتخدير البقاء في المستشفيات وغرف العمليات أياما متتالية وهم يستحقون لفتة من المراجع المعنية لكي يتمكنوا من الاستمرار في عملهم في ظل هذا العدوان المستمر". 

وأملت ان "تستتبع هذه الخطوة خطوات مماثلة لتعزيز صمودهم في عملهم الانساني".
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