إشتباكات في عيتا الشعب... إليكم البيان التالي من "حزب الله"

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "أثناء إشتباك عناصره مع قوات العدوّ الإسرائيلي في بلدة عيتا الشعب، تمّ تدمير دبابة "ميركافا" بصاروخ موجّه، ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

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