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لبنان

بعد استهداف دبابة ميركافا... "حزب الله" أكّد استمراره بخوض اشتباكات عنيفة في عيتا الشعب

Lebanon 24
24-10-2024 | 06:00
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أعلن "حزب الله"، اليوم الخميس، في بيان أنه "يخوض عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب من مسافة صفر بِمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية، وعند تدخل دبابة ميركافا للإسناد استهدفها المجاهدون بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى تاريخ صدور هذا البيان (الاولى الا عشر دقائق بعد ظهر اليوم)".
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