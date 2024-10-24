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لبنان

بالصور... إستهداف جرد بلدة علمات في جبيل بـ4 صواريخ

Lebanon 24
24-10-2024 | 06:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف جرد علمات في قضاء جبيل بـ4 صواريخ.
 
 
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