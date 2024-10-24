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لبنان

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشر وعلى متنها مساعدات غذائية وطبية

Lebanon 24
24-10-2024 | 06:18
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وصلت إلى مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت الطائرة الإغاثية الثانية عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وعلى متنها المساعدات الإغاثية من المواد الغذائية والإيوائية والطبية، وذلك في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب اللبناني في مختلف الأزمات والمحن.
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