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لبنان

بصلية صاروخية كبيرة... "الحزب" استهدف قاعدة سنط جين اللوجستية

Lebanon 24
24-10-2024 | 06:29
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أعلن "حزب الله"، اليوم الخميس، أنه "قصف عند الساعة 12:15 من ظهر اليوم قاعدة سنط جين (قاعدة لوجستية تابعة ‏لقيادة المنطقة الشمالية) بين مستعمرة نهاريا ومدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية كبيرة".
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