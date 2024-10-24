Advertisement

لبنان

كرم التقى بارولين في الفاتيكان: نشجع سكان القرى المسيحية في الجنوب على التشبث بأرضهم

Lebanon 24
24-10-2024 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1267673-638653738245752356.png
Doc-P-1267673-638653738245752356.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم في حاضرة الفاتيكان، وعلى هامش إحتفالية تقديس الشهداء المسابكيين، أمين سر الدولة في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وتناول البحث أهمية إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ووقف الأعمال الحربية. 
Advertisement
 
وقد سبق هذا الاجتماع لقاء مع المونسنيور بول ريتشارد بول غالاغر وزير خارجية الكرسي الرسولي.
 
وشكر كرم الفاتيكان على "إهتمامه الكبير بلبنان ومساعدته حكومة وشعبا على تجاوز المحنة"، كاشفا "أن الرابطة المارونية تهتم بمآسي كل الشعب اللبناني، وتشجع سكان القرى المسيحية في الجنوب المنكوب على التشبث بأرضهم والمحافظة على علاقات حسن الجوار مع محيطهم".
 
وأعرب عن أمله "أن يصدر عن مؤتمر باريس الذي يشارك فيه مندوب الكرسي الرسولي، قرارات داعمة للمساعي الدولية والاقليمية القائمة لوقف الحرب فورا، وتعنى  بالمساعدات لضحاياها ودعم الجيش اللبناني وسائر المؤسسات الأمنية اللبنانية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:16 | 2024-10-24
09:04 | 2024-10-24
10:24 | 2024-10-24
10:17 | 2024-10-24
10:01 | 2024-10-24
09:38 | 2024-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24