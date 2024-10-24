كرم التقى بارولين في الفاتيكان: نشجع سكان القرى المسيحية في الجنوب على التشبث بأرضهم

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التقى رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم في حاضرة الفاتيكان، وعلى هامش إحتفالية تقديس الشهداء المسابكيين، أمين سر الدولة في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وتناول البحث أهمية إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ووقف الأعمال الحربية.وقد سبق هذا الاجتماع لقاء مع المونسنيور بول ريتشارد بول غالاغر وزير خارجية الكرسي الرسولي.وشكر كرم الفاتيكان على "إهتمامه الكبير بلبنان ومساعدته حكومة وشعبا على تجاوز المحنة"، كاشفا "أن الرابطة المارونية تهتم بمآسي كل الشعب اللبناني، وتشجع سكان القرى المسيحية في الجنوب المنكوب على التشبث بأرضهم والمحافظة على علاقات حسن الجوار مع محيطهم".وأعرب عن أمله "أن يصدر عن مؤتمر باريس الذي يشارك فيه مندوب الكرسي الرسولي، قرارات داعمة للمساعي الدولية والاقليمية القائمة لوقف الحرب فورا، وتعنى بالمساعدات لضحاياها ودعم الجيش اللبناني وسائر المؤسسات الأمنية اللبنانية".