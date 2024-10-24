لجنة كفرحزير البيئية تحذر من احراق مكبات للنفايات في قضاء الكورة

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رأت لجنة كفرحزير البيئية في بيان ان "احراق عدة مكبات للنفايات في قضاء الكورة في وقت واحد وبعد ان تكررت هذه الجريمة لعدة مرات يدل على العقم في التفكير وانعدام الاخلاق الانسانية لدى المعنيين عن هذا الملف، وينضم الى مسلسل الابادة الجماعية التي يتعرض لها اهالي الكورة لا سيما وان بعض مكبات النفايات سبق ان رمي فيها نفايات طبية خطيرة "، مشيرة الى ان" المعادن الثقيلة المنبعثة من دخان محارق النفايات تبث وتنشر الانبعاثات السامة من شركات الترابة وبخاصة المواد المشعة التي يحتويها رماد الفحم الحجري والبترولي المتطاير".وختم البيان: "ان مجزرة الابادة الجماعية التي يتعرض لها اهل الكورة واجيالهم الجديدة وبعد عدم تجاوب الدولة اللبنانية وتهربها عن حل هذه الكارثة الوطنية يجب ان تقابل برد حاسم يحمي حياة من تبقى من اهالي الكورة، وبثأر شعبي لمن استشهد منهم في مجزرة شركات الترابة ومحارق النفايات".