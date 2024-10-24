رئيس بلدية صيدا تفقد مركز استضافة النازحين الجنوبيين في مدرسة أنجليك صليبا

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تفقد رئيس بلدية صيدا رئيس خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات الدكتور حازم خضر بديع مركز إستضافة النازحين الجنوبيين في مدرسة أنجليك صليبا الرسمية المختلطة في صيدا، الذي تشرف جمعية "كشافة الفاروق" وجمعية "المساعدات الشعبية للإغاثة والتنمية" على تقديم الخدمات.ورافق بديع في الجولة أعضاء المجلس البلدي مدير الخلية مصطفى حجازي والعضوان في الخلية وفاء شعيب ومحمد البابا، حيث كان في استقبالهم المفوض العام لجمعية "كشافة فاروق" مهيب قدورة وعدد من القادة المشرفين على المركز الذين رافقوا الوفد في الجولة التفقدية.والتقى رئيس البلدية عددا من الأهالي واطلع على أوضاعهم وإستمع لشرح من المفوض قدورة عن تقديمات المركز والحاجات، وإطلع على النشاطات الترفيهية الخاصة بالأطفال بمشاركة وإشراف "كشافة الفاروق" و"كشافة المستقبل" في حضور مفوض المستقبل مصطفى حبلي.ثم انتقل الجميل ملبين دعوة رئيس جمعية "التنمية والتعاون" أحمد الجردلي لمشاهدة تحضير الوجبة الأولى التي تطبخ في المطبخ المركزي المخصص لتقديم الوجبات للنازحين والممول من قبل جمعية "Action for humanity" البريطانية بالتنسيق مع البلدية، وتفقدوا أقسام المطبخ الذي سيتم إفتتاحه رسميا قريبا، واستمع بديع من مندوبة الجمعية البريطانية المتطوعة شاميلا إسلام ذوالفقار لشرح كيفية تحضير الوجبة الأولى. وكانت مشاركة رمزية من وفاء شعيب لفريق المطبخ في تحضير الوجبة.وقدم الجردلي لبديع والوفد المرافق شرحا عن تقديمات المطبخ، مشيرا إلى أنه "بالمرحلة الأولى سيتم إنجاز 3000 وجبة طعام، وفي المرحلة التي تليها سيرتفع العدد إلى 5000 وجبة تقدم للأهالي النازحين من الجنوب في مراكز الإستضافة في المدينة"، لافتا إلى ان "مشروع جاري التحضير له بإنشاء فرن يوفر الخبز أيضا مع وجبات الطعام".وفي ختام الجولة كان تأكيد أهمية الدور الذي تقوم به بلدية صيدا وغرفة عمليات خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات والتعاون الدائم بينها وبين هيئات المجتمع المدني لتقديم أفضل الخدمات لأهلنا النازحين من الجنوب الى مراكز إستضافتهم في مدينة صيدا.