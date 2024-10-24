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لبنان

بمؤازرة طوافات القوات الجوية... استمرار عمليات الإطفاء في احراج الربوة - بيت مسك - نابيه

Lebanon 24
24-10-2024 | 07:04
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، انه "لليوم الرابع على التوالي، يواصل عناصر الدفاع المدني معززين بالآليات من مراكز متعددة وبمؤازرة طوافات تابعة للقوات الجوية في الجيش، عمليات الإطفاء في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية بين الربوة وبيت مسك ونابيه.
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وقد أشرف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطّار منذ الصباح الباكر على مسار العمليات، وشدد على تمركز آليات الإطفاء بالقرب من الأبنية السكنية لابعاد أي خطر محتمل عنها.

وتتكثف جهود العناصر لاطفاء بعض الجيوب الملتهبة والتي تتسبب باندلاع النار من جديد مع اشتداد قوة الهواء، وقد اتجهت الأمور نحو نهاية قريبة مطمئنة".
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