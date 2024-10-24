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لبنان

البيسري استقبل رئيس بعثة الهلال الاحمر القطري شاكرا لبلده كل ما تقدمه للبنان

Lebanon 24
24-10-2024 | 07:26
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التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري رئيس بعثة الهلال الاحمر القطري محمد اسلام كحيل وممثل "قطر الخيرية "في لبنان محمد زهرة، حيث تم البحث في المساعدات التي تقدمها قطر للشعب اللبناني في هذه الفترة التي  يمر بها لبنان .
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وشكر البيسري دولة قطر على كل ما تقدمه للبنان .
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