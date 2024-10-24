شهيدان... من استهدفت إسرائيل في "غارة ضهر الوحش"؟

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام " أنّ الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة في ضهر الوحش أدت إلى استشهاد شخصين هما: حسين وحيدر سرور من بلدة عيتا الشعب.

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