على هامش مؤتمر باريس.. ياسين والكعبي ناقشا مسألة المساعدات الاماراتية

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التقى منسّق لجنة الطوارىء الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين على هامش مؤتمر باريس وزيرة الدولة الاماراتية نورة الكعبي وعرض معها لأزمة النزوح في لبنان وشكرها على الدعم الانساني الكبير الذي ترسله دولة الإمارات العربية المتحدة بناء على توجيهات رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حيث تعتبر دولة الإمارات" نموذجاً يُحتذى به في مجال المساعدات الإنسانية التي قُدمت للبنان".وناقش الوزير ياسين مع الوزيرة الكعبي مسألة متابعة المساعدات الاماراتية لإغاثة الأهالي النازحين خصوصاً في فصل الشتاء ولجهة تأهيل مراكز الايواء. (الوكالة الوطنية للإعلام)