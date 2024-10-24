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لبنان
الأمينة العامة للفرنكوفونية جددت دعوتها لوقف نار فوري ومستدام
Lebanon 24
24-10-2024
|
08:30
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جددت الأمينة العامة للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي لدعم الشعب والسيادة اللبنانية الذي نظمته فرنسا، التزامها تجاه لبنان "الذي يعد ركيزة للفرنكوفونية في الشرق الأوسط"، مستحضرة "إعلان التضامن مع لبنان الذي اعتمدته 93 دولة وحكومة مجتمعين خلال القمة التاسعة عشر للفرنكوفونية في 5 تشرين الماضي، والذي يدعو بشكل خاص إلى وقف إطلاق نار فوري ومستدام واحترام القانون الدولي وانتخاب رئيس للجمهورية".
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وأكدت الأمينة العامة "المكانة التاريخية للبنان ضمن الأسرة الفرنكوفونية الكبيرة، الفرنكوفونية حية في لبنان ولبنان يشعّ الفرنكوفونية في المنطقة وعبر العالم من خلال مغتربيه وفنانيه ومثقفيه وفاعليه الاقتصاديين. ويعد لبنان دولة رائدة في اللغة الفرنسية في الشرق الأوسط منذ انضمامه عام 1973، واستقرار هذه الدولة العضو في الفرنكوفونية أمر حاسم للحفاظ على قيم التسامح والتنوع الثقافي التي نحملها معاً".
وبحسب بيان المنظمة، "تجسد التضامن الفاعل للمنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) في السنوات الأخيرة من خلال وضع خطة عمل لتعزيز اللغة الفرنسية والتعليم وتمكين النساء. وفي عام 2022، نشرت المنظمة بعثة انتخابية للفرنكوفونية (MEF) للانتخابات التشريعية، تلتها مساهمة في برنامج المساعدة الانتخابية في لبنان. كما أن افتتاح تمثيل المنظمة للشرق الأوسط في بيروت في تشرين الاول 2022 ثم تنظيم مهمة اقتصادية وتجارية في تشرين الاول 2023، يمثلان تعبيرات عن هذا التضامن مع الشباب اللبناني والنساء اللبنانيات".
واعلنت الامينة العامة عن "خطة تضامن من المنظمة الدولية للفرانكوفونية للبنان والتي يجب أن تلبي حاجات الشعب اللبناني من خلال نهج متعاون مع جميع الفاعلين المتواجدين على الأرض وذلك لمواجهة العواقب الإنسانية المأسوية للنزاع القائم والتي تعزز أزمة متعددة الأبعاد تعاني منها البلاد".
هذا وتعد المنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) رابطاً حقيقياً للتضامن بين الشعوب الناطقة بالفرنسية وتقف الى جانب لبنان بروح الأخوة، تضم 93 دولة وحكومة: 56 عضوا و5 أعضاء مشاركين و32 مراقباً.
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