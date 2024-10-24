ابي رميا: الصواريخ التي استهدفت علمات استهدفت منطقة حرجية تستقبل نازحين

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اكد النائب سيمون ابي رميا ان" الصواريخ التي استهدفت علمات في قضاء جبيل، استهدفت منطقة حرجية تستقبل عدداً كبيراً من المواطنين النازحين".ودع ابي رميا في تصريح اهالي جبيل الى" التكاتف والتضامن محافظةً على العيش الواحد "طالبًا "الحذر من استقطاب اي حالة تحوّل المنطقة إلى نقطة استهداف".