Advertisement

لبنان

شيباني التقى وهاب: إيران ستقف الى جانب لبنان مهما كلف الأمر

Lebanon 24
24-10-2024 | 08:40
A-
A+
Doc-P-1267740-638653824253484527.jpg
Doc-P-1267740-638653824253484527.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 التقى رئيس حزب" التوحيد العربي" وئام وهاب ممثل وزير الخارجية الإيراني في منطقة الشرق الأوسط السيد محمد رضا رؤوف شيباني وجرى بحث في الوضع المتفجر في لبنان والمنطقة .وقد تناول وهاب الغداء على مائدة شيباني الذي أكد أن" الجمهورية الإسلامية في إيران ستقف الى جانب لبنان مهما كلف الأمر ولن تتخلى عن دعمه"، بحسب ما نقل مكتب وهاب الاعلامي.
Advertisement

 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:16 | 2024-10-24
09:04 | 2024-10-24
10:24 | 2024-10-24
10:17 | 2024-10-24
10:01 | 2024-10-24
09:38 | 2024-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24