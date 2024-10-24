شيباني التقى وهاب: إيران ستقف الى جانب لبنان مهما كلف الأمر

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التقى رئيس حزب" التوحيد العربي" وئام وهاب ممثل وزير الخارجية الإيراني في منطقة الشرق الأوسط السيد محمد رضا رؤوف شيباني وجرى بحث في الوضع المتفجر في لبنان والمنطقة .وقد تناول وهاب الغداء على مائدة شيباني الذي أكد أن" الجمهورية الإسلامية في إيران ستقف الى جانب لبنان مهما كلف الأمر ولن تتخلى عن دعمه"، بحسب ما نقل مكتب وهاب الاعلامي.