مؤتمر باريس يتعهد بتقديم مليار دولار للبنان.. وتشديد على تطبيق الـ1701

أعلن وزير الخارجيّة الفرنسيّة جان نويل بارو أنّ مؤتمر باريس لدعم لبنان تعهد بتقديم 800 مليون دولار مساعدة إنسانيّة للبنان، إضافة إلى مبلغ قيمته 200 مليون دولار للقوّات المسلحة اللبنانيّة.

وأكّد بارو في ختام مؤتمر باريس لدعم لبنان أنّ "الحل يمرّ بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، ووقف الاعتداءات على الحدود وتعزيز قوات "اليونيفيل".

وقال: "يجب أنّ نُبيّن للإسرائيليين أنّ القوّة وحدها لا تضمن لهم الأمن، وعلى إيران و"حزب الله" وضع حدّ للإعتداءات".

وأضاف بارو: "يجب عدم التوقف عن الاستجابة الإنسانية للأوضاع في لبنان وتقديم حلّ ديبلوماسيّ".

وأشار إلى أنّ "الحرب على لبنان تسبّبت بمحو 15 عامًا من النمو، وندعم التنفيذ الكامل للقرار 1701 وانتشار الجيش في الجنوب".

وقال بارو: "لا تستطيع أي دولة فرض هيمنة فريق على آخر في لبنان".

وتابع: "ليس معقولاً أن يستمر لبنان من دون رئيس وسنُواصل مساعينا لحلّ الأزمة ودفع اللبنانيين للإتّفاق".

وشدّد بارو على أنّ "المبادرة الفرنسية - الأميركية تضمن أمن إسرائيل وسيادة لبنان على أراضيه وتضمن عودة النازحين لمنازلهم"، ولفت إلى أنّ "المقترح الفرنسي - الأميركي لا يزال يُشكّل الأساس لوقف إطلاق النار في لبنان".

وكشف أنّ "أميركا تعهدت بتقديم 300 مليون دولار دعماً للبنان".