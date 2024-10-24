وزارة البيئة حذرت من ارتفاع خطر الحرائق في هذه الأيام

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أعلنت وزارة البيئة أنه "بناءً على توقعات نظام خطر الحرائق، الذي يشير إلى ارتفاع كبير في خطر نشوب الحرائق خلال الأيام المقبلة، تحذر الوزارة بشدة من استخدام أي مصدر للنيران في أو بالقرب من الأراضي الزراعية أو الغابات أو المناطق المحاذية للغابات ولأي سبب كان. كما وتُظهر التوقعات أن خطر اندلاع حرائق لا يمكن السيطرة عليها مرتفع، وأي حرق، سواء كان لأغراض زراعية أو غيرها، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة".ولفتت في بيان الى أنه "إضافةً إلى ذلك، فإن القصف العنيف المستمر قد تسبب بدمار كبير للأراضي والأنظمة البيئية، مما يجعل الوضع أكثر خطورة. كما أن فرق الإطفاء مشغولة للغاية في التعامل مع آثار هذا القصف، الأمر الذي قد يقلل من قدرتهم على الاستجابة السريعة لأي حرائق حرجية قد تندلع".