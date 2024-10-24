حجار استقبل الكولونيل Cortone مثنيا على موقف ايطاليا الداعم للبنان

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وخلال اللقاء، أعرب كورتون Cortone عن دعم الحكومة الإيطالية للشعب اللبناني في هذه الظروف، عبر تزويد مراكز الخدمات الإنمائيّة في الوزارة بمساعدات طبيّة. استقبل وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، نائب رئيس اللجنة الفنية العسكرية من أجل لبنان (Military Technical Committee for Lebanon) الكولونيل آتيليو كورتون Attilio Cortone ، في حضور المستشار الديبلوماسي أحمد سقلاوي وأعضاء اللجنة.وخلال اللقاء، أعرب كورتون Cortone عن دعم الحكومة الإيطالية للشعب اللبناني في هذه الظروف، عبر تزويد مراكز الخدمات الإنمائيّة في الوزارة بمساعدات طبيّة.

بدوره، شكر حجار الوفد، مثنياً على الجهود المبذولة من قبل السيدة ميلوني ومن خلال سفارتهم في بيروت لدعم الوزارة عبر الاستجابة الطارئة.



كما أثنى حجار على "وقوف إيطاليا الدائم إلى جانب لبنان وعلى تقديره الكبير لما تقوم به لإرساء الامن والاستقرار جنباً الى جنب مع الجيش اللبناني".