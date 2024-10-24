Advertisement

لبنان

حجار استقبل الكولونيل Cortone مثنيا على موقف ايطاليا الداعم للبنان

Lebanon 24
24-10-2024 | 10:17
A-
A+
Doc-P-1267788-638653875717888009.png
Doc-P-1267788-638653875717888009.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، نائب رئيس اللجنة الفنية العسكرية من أجل لبنان (Military Technical Committee for Lebanon) الكولونيل  آتيليو كورتون Attilio Cortone ، في حضور المستشار الديبلوماسي أحمد سقلاوي وأعضاء اللجنة.
Advertisement

وخلال اللقاء، أعرب كورتون Cortone عن دعم الحكومة الإيطالية للشعب اللبناني في هذه الظروف، عبر تزويد مراكز الخدمات الإنمائيّة في الوزارة بمساعدات طبيّة.
 
 
بدوره، شكر حجار الوفد، مثنياً على الجهود المبذولة من قبل السيدة ميلوني ومن خلال سفارتهم في بيروت لدعم الوزارة عبر الاستجابة الطارئة.

كما أثنى حجار على "وقوف إيطاليا الدائم إلى جانب لبنان وعلى تقديره الكبير لما تقوم به لإرساء الامن والاستقرار جنباً الى جنب مع الجيش اللبناني".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:16 | 2024-10-24
09:04 | 2024-10-24
12:48 | 2024-10-24
12:40 | 2024-10-24
12:15 | 2024-10-24
12:13 | 2024-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24