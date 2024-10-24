ابتداءً من الغد ولمدة ثلاثة أيام.. هذا ما ستشهده الديشونيّة

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صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ــــ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:بهدف تمديد خط مياه خاص بمحطّة مياه الديشونيّة، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال حفريّات في منطقة الديشونيّة، من "مفترق BELLEVUE" حتى "مفترق جبران التويني" (الجهة الغربيّة – السير المتّجه صعودا)، وذلك يوم الجمعة في 25-10-2024 من السّاعة السّابعة لغاية السّاعة 13:00، ويومي السّبت والأحد في 26 و 27-10-2024، من السّاعة السّابعة لغاية السّاعة 18:00، من دون أن تؤدّي هذه الأشغال إلى منع المرور أو تحويل للسّير في المكان.يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.