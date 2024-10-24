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لبنان

ابتداءً من الغد ولمدة ثلاثة أيام.. هذا ما ستشهده الديشونيّة

Lebanon 24
24-10-2024 | 10:24
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صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ــــ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:


بهدف تمديد خط مياه خاص بمحطّة مياه الديشونيّة، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال حفريّات في منطقة الديشونيّة، من "مفترق BELLEVUE" حتى "مفترق جبران التويني" (الجهة الغربيّة – السير المتّجه صعودا)، وذلك يوم الجمعة في 25-10-2024 من السّاعة السّابعة لغاية السّاعة 13:00، ويومي السّبت والأحد في 26 و 27-10-2024، من السّاعة السّابعة لغاية السّاعة 18:00، من دون أن تؤدّي هذه الأشغال إلى منع المرور أو تحويل للسّير في المكان.
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يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام. 
 
 
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