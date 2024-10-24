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لبنان

"تشمل مستلزمات إنسانية وطبية".. وصول طائرة إماراتية إلى دمشق تحمل مساعدات للنازحين اللبنانيين

Lebanon 24
24-10-2024 | 10:34
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وصلت طائرة إماراتية إلى مطار دمشق قبل قليل محملة بـ10 أطنان من المساعدات للنازحين اللبنانيين، تشمل مستلزمات إنسانية وطبية.

وفي إطار الدعم الإماراتي الإنساني المستمر ضمن الحملة الوطنية "الإمارات معك يا لبنان"، وصل عدد الطائرات في سياق الحملة التي انطلقت في 4 تشرين الأول الجاري إلى 14 طائرة (12 طائرة إلى لبنان واثنتين إلى سوريا).
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وتواصل الإمارات جهودها الإنسانية الحثيثة لدعم الأشقاء اللبنانيين، جراء تداعيات الأزمة الحالية التي يمر بها لبنان، وذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وتستمر حملة "الإمارات معك يا لبنان" في أبوظبي، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتقديم الدعم الإغاثي للأشقاء اللبنانيين، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يشهدها لبنان. (روسيا اليوم)

لبنان

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