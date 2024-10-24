Advertisement

لبنان

خلف: انتخبوا رئيسا للجمهورية اليوم قبل فوات الأوان وإلا..

Lebanon 24
24-10-2024 | 10:59
A-
A+
Doc-P-1267805-638653903289847464.jpg
Doc-P-1267805-638653903289847464.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا النائب ملحم خلف في اليوم الـ644 لوجوده في مجلس النواب، إلى "انتخاب رئيس للجمهورية اليوم، قبل فوات الأوان".
 
 
وقال في بيان: "سلطة غائبة عن أهلها، قوى سياسية تقليدية تجاهر بعجزها وبفشلها في إدارة هذا الكم من الأزمات، فنأت بنفسها عن خدمة أهلنا المنكوبين، زعماء يكثرون الكلام، ولا يفقهون العمل. لأكثر من خمسين يوما وأهلنا في العراء وتحت الخيمة الزرقاء، وأولئك الذين يدعون تولي السلطة لا يزالون يقارعون طواحين الهواء".
Advertisement

أضاف: "إنه زمن الانحطاط المبكي والمدمي لأهلنا، قليل من التواضع أيها السادة! اليوم، وقت للإنقاذ، وليس وقت لعرض العضلات. أصغوا إلى الأصوات التي تنذر بإمكان زوال لبنان ككيان سياسي مستقل في حال استمرار الفراغ، وباحتمال تعرض السلم الأهلي فيه لانتكاسات قد لا يحمد عقباها. انتخبوا رئيسا للجمهورية اليوم وقبل فوات الأوان، فمن دون ذلك، لبنان الرسالة، لبنان العيش معا، قد ينتهي إلى غير عودة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:52 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2024-10-24
16:48 | 2024-10-24
16:44 | 2024-10-24
16:18 | 2024-10-24
15:52 | 2024-10-24
15:48 | 2024-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24