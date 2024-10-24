خلف: انتخبوا رئيسا للجمهورية اليوم قبل فوات الأوان وإلا..

دعا النائب ملحم خلف في اليوم الـ644 لوجوده في مجلس النواب، إلى "انتخاب رئيس للجمهورية اليوم، قبل فوات الأوان".

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وقال في بيان: "سلطة غائبة عن أهلها، قوى سياسية تقليدية تجاهر بعجزها وبفشلها في إدارة هذا الكم من الأزمات، فنأت بنفسها عن خدمة أهلنا المنكوبين، زعماء يكثرون الكلام، ولا يفقهون العمل. لأكثر من خمسين يوما وأهلنا في العراء وتحت الخيمة الزرقاء، وأولئك الذين يدعون تولي السلطة لا يزالون يقارعون طواحين الهواء".أضاف: "إنه زمن الانحطاط المبكي والمدمي لأهلنا، قليل من التواضع أيها السادة! اليوم، وقت للإنقاذ، وليس وقت لعرض العضلات. أصغوا إلى الأصوات التي تنذر بإمكان زوال لبنان ككيان سياسي مستقل في حال استمرار الفراغ، وباحتمال تعرض السلم الأهلي فيه لانتكاسات قد لا يحمد عقباها. انتخبوا رئيسا للجمهورية اليوم وقبل فوات الأوان، فمن دون ذلك، لبنان الرسالة، لبنان العيش معا، قد ينتهي إلى غير عودة".