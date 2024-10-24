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لبنان

تقرير جديد لـ"الصحة" بشأن دعم النازحين.. اليكم ما جاء فيه

Lebanon 24
24-10-2024 | 12:15
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نشرت وزارة الصحة العامة، مساء اليوم، التقرير التراكمي للدعم الذي تم تقديمه للمواطنين النازحين.
 
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كما نشرت لائحة ربط كل من مراكز الايواء بمركز الرعاية الصحية الأولية المخصص له في مختلف المحافظات اللبنانية.
 
للاطلاع على اللائحة، اضغط هنا.
 
 
 
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تقرير

لـ"الصحة"

النازحين..

اليكم

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