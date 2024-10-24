نشرت وزارة الصحة العامة، مساء اليوم، التقرير التراكمي للدعم الذي تم تقديمه للمواطنين النازحين.

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كما نشرت لائحة ربط كل من مراكز الايواء بمركز الرعاية الصحية الأولية المخصص له في مختلف المحافظات اللبنانية.