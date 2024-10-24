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لبنان

بالصورة.. سقوط مسيّرة في أحراج بلدة التليل بعكار

Lebanon 24
24-10-2024 | 12:48
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سقطت مسيرة معادية مساء اليوم، في أحراج بلدة التليل في عكار، من دون أن تسفر عن  وقوع أي إصابات.

 
ووفقاً للمعلومات، توجهت دورية من الجيش الى مكان سقوطها، بانتظار حضور الخبير العسكري للكشف عليها.
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