20
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
6
o
بعلبك
8
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ميقاتي في لندن.. ولقاء غداً مع بلينكن
Lebanon 24
24-10-2024
|
13:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء اليوم الى لندن.
وسيلتقي ميقاتي غداً وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي وجّه نداءً لأصدقاء لبنان: لبذل جهود ديبلوماسية للوصول الى وقف فوري لاطلاق النار
Lebanon 24
ميقاتي وجّه نداءً لأصدقاء لبنان: لبذل جهود ديبلوماسية للوصول الى وقف فوري لاطلاق النار
25/10/2024 02:07:21
25/10/2024 02:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لديّ شعور أنّ لبنان ليس متروكا ولبنان لديه أصدقاء وأشقاء قادر على الإتّكال عليهم
Lebanon 24
ميقاتي: لديّ شعور أنّ لبنان ليس متروكا ولبنان لديه أصدقاء وأشقاء قادر على الإتّكال عليهم
25/10/2024 02:07:21
25/10/2024 02:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: وجدنا التضامن الكامل من خلال هذا المؤتمر مع لبنان وكافة الكلمات أكّدت التضامن مع لبنان وأنّ القرار 1701 هو القرار الذي يجب أنّ يكون موضع التنفيذ
Lebanon 24
ميقاتي: وجدنا التضامن الكامل من خلال هذا المؤتمر مع لبنان وكافة الكلمات أكّدت التضامن مع لبنان وأنّ القرار 1701 هو القرار الذي يجب أنّ يكون موضع التنفيذ
25/10/2024 02:07:21
25/10/2024 02:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: سيُعقد مؤتمر لاحقاً خاص بالجيش والقوى الأمنية
Lebanon 24
ميقاتي: سيُعقد مؤتمر لاحقاً خاص بالجيش والقوى الأمنية
25/10/2024 02:07:21
25/10/2024 02:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي
لندن..
ولقاء
مع بلينكن
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شهيد اليوم بطل الأمس... حين وقف الرائد محمد فرحات بوجه العدوّ (فيديو)
Lebanon 24
شهيد اليوم بطل الأمس... حين وقف الرائد محمد فرحات بوجه العدوّ (فيديو)
00:52 | 2024-10-24
24/10/2024 12:52:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا نعش هاشم صفي الدين وما كُتِبَ عليه
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا نعش هاشم صفي الدين وما كُتِبَ عليه
05:39 | 2024-10-24
24/10/2024 05:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتداءً من الغد ولمدة ثلاثة أيام.. هذا ما ستشهده الديشونيّة
Lebanon 24
ابتداءً من الغد ولمدة ثلاثة أيام.. هذا ما ستشهده الديشونيّة
10:24 | 2024-10-24
24/10/2024 10:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما هربت بالبيجاما من منزلها جراء القصف.. نادين الراسي بلوك جديد! (صورة)
Lebanon 24
بعدما هربت بالبيجاما من منزلها جراء القصف.. نادين الراسي بلوك جديد! (صورة)
02:56 | 2024-10-24
24/10/2024 02:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء عاجل: غابات بطرماز تحترق.. أكبر غابة صنوبر بري في الشرق الأوسط!
Lebanon 24
نداء عاجل: غابات بطرماز تحترق.. أكبر غابة صنوبر بري في الشرق الأوسط!
14:06 | 2024-10-24
24/10/2024 02:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:59 | 2024-10-24
مهمات الدفاع المدني جراء العدوان اليوم
16:48 | 2024-10-24
مخزومي: لعدم ربط الاستحقاق الرئاسي بالملفات الأخرى
16:44 | 2024-10-24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
16:18 | 2024-10-24
خامنئي معزياً بالسيد هاشم صفي الدين: أرواح القادة لا تزال حاضرة في الميدان
15:52 | 2024-10-24
الوضع خطير ومقلق للغاية.. هذا آخر ما قاله اليونيفيل عن الحدود
15:48 | 2024-10-24
مجدداً.. العدو الاسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية
فيديو
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
00:10 | 2024-10-24
25/10/2024 02:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
23:20 | 2024-10-22
25/10/2024 02:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
25/10/2024 02:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24