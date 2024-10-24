Advertisement

لبنان

ميقاتي في لندن.. ولقاء غداً مع بلينكن

Lebanon 24
24-10-2024 | 13:40
A-
A+
Doc-P-1267889-638653993977506960.jpeg
Doc-P-1267889-638653993977506960.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء اليوم الى لندن.
وسيلتقي ميقاتي غداً وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي وجّه نداءً لأصدقاء لبنان: لبذل جهود ديبلوماسية للوصول الى وقف فوري لاطلاق النار
lebanon 24
25/10/2024 02:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لديّ شعور أنّ لبنان ليس متروكا ولبنان لديه أصدقاء وأشقاء قادر على الإتّكال عليهم
lebanon 24
25/10/2024 02:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: وجدنا التضامن الكامل من خلال هذا المؤتمر مع لبنان وكافة الكلمات أكّدت التضامن مع لبنان وأنّ القرار 1701 هو القرار الذي يجب أنّ يكون موضع التنفيذ
lebanon 24
25/10/2024 02:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: سيُعقد مؤتمر لاحقاً خاص بالجيش والقوى الأمنية
lebanon 24
25/10/2024 02:07:21 Lebanon 24 Lebanon 24

ميقاتي

لندن..

ولقاء

مع بلينكن

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:52 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2024-10-24
16:48 | 2024-10-24
16:44 | 2024-10-24
16:18 | 2024-10-24
15:52 | 2024-10-24
15:48 | 2024-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24