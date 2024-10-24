الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية نعت صفي الدين

نعت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، في بيان مساء اليوم الخميس، رئيس ‏المجلس ‏التنفيذي في "حزب الله" السيد ‌‏هاشم صفي الدين.

وجاء في بيانها: إلى "مقاومي الأمة ومجاهديها، وإلى أحرار العالم والمؤمنين بالمقاومة القائد الجهادي الشهيد ‏على طريق القدس رئيس ‏المجلس ‏التنفيذي في حزب الله سماحة العلامة السيد ‌‏هاشم صفي الدين، الذي ارتقى شهيداً مع ‌‏ثلة ‏من إخوانه المجاهدين، في غارة ‌‏اسرائيلية إجرامية عدوانية غادرة. ‏ملتحقاً بسيد شهداء القدس سماحة السيد القائد حسن نصرالله".



وتابع البيان: "لقد فقدت المقاومة قائدًا جهاديًا استثنائيًا وفريدًا، قدم جلّ حياته في خدمة المقاومة الوطنية والإسلامية عاملاً لأجل فلسطين ونصرة المظلومين".



كما تقدمت بـ"أحر التعازي القلبية من عائلته الشريفة الصابرة والمحتسب، سائلين الله ‌‏تعالى أن يمّن عليهم بالصبر الجميل وثواب ‏الدنيا والأخرة، مؤكدين أن دماء الشهيد المجاهد التي روت ارض لبنان ستزهر نصرًا وتحريرًا في القريب العاجل".