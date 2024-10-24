عاجل.. تحذير إسرائيلي جديد الى سكّان الضاحية الجنوبية لبيروت!

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنى المحدد في الخارطة المرفقة وتلك المجاورة لها في حارة حريك



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم… pic.twitter.com/A7EDhSjGKD