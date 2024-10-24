عاجل.. تحذير إسرائيلي جديد الى سكّان الضاحية الجنوبية لبيروت!

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸شويفات العمروسية
🔸حارة حريك
⭕️تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني… pic.twitter.com/zHKH6eAznP
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 24, 2024
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸شويفات العمروسية
🔸حارة حريك
⭕️تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني… pic.twitter.com/zHKH6eAznP
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنى المحدد في الخارطة المرفقة وتلك المجاورة لها في حارة حريك
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم… pic.twitter.com/A7EDhSjGKD
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 24, 2024
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنى المحدد في الخارطة المرفقة وتلك المجاورة لها في حارة حريك
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم… pic.twitter.com/A7EDhSjGKD