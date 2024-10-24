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لبنان

مجدداً.. العدو الاسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
24-10-2024 | 15:48
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شنّ العدو الإسرائيلي مساء الايوم، سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تحذيرات وجهها الي سكان الشويفات وبرج البراجنة.


واغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مبنى في منطقة الشويفات- العمروسية. 
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وأفادت مندوبة "لبنان 24" بان الغارة المعادية على منطقة الشويفات تسببت بانهيار مبنيين وبحريق يمتد على رقعة واسعة.
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