مجدداً.. العدو الاسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية

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شنّ العدو الإسرائيلي مساء الايوم، سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تحذيرات وجهها الي سكان الشويفات وبرج البراجنة.واغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مبنى في منطقة الشويفات- العمروسية.وأفادت مندوبة "لبنان 24" بان الغارة المعادية على منطقة الشويفات تسببت بانهيار مبنيين وبحريق يمتد على رقعة واسعة.