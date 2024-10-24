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لبنان

إسرائيل تستهدف مقرّ الصحافيين في حاصبيا.. وسقوط شهداء من بينهم مصوّر قناة الميادين (فيديو)

Lebanon 24
24-10-2024 | 22:38
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استهدفت إسرائيل فجر اليوم مقرّ إقامة الصحافيين في حاصبيا.
 
وافادت الوكالة الوطنية للاعلام باستشهاد 3 صحافيين جرّاء الغارة التي طالت مقرّ إقامتهم.
 
من جانبها، أعلنت قناة الميادين استشهاد مصوّرها غسان نجار في العدوان الإسرائيلي على حاصبيا.
 
بدورها أوضحت مؤسسة سمير قصير أن الشهداء الثلاث هم المصور في قناة المنار وسام قاسم، والمصور في الميادين غسان نجار، فضلا عن التقني محمد رضا، مضيفة أن هناك عدد من الصحافيين والمصورين الجرحى أيضاً من قنوات أخرى.
 
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 يأتي ذلك بعدما استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت، ليل الخميس، بعيد إنذار الجيش الإسرائيلي سكان مبان في عدد من الأحياء.

كما أغار الطيران الإسرائيلي على منطقة الشويفات - العمروسية.

كما تلت هذه الغارة الأولى سلسلة غارات استهدفت إحداها "محيط ملعب الراية قرب حي الأبيض" في حارة حريك، بينما استهدفت أخرى "حي الجاموس في الحدث".

كذلك طالت 3 غارات منطقة السان تيريز في الحدث.
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