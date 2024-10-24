الراعي: البابا فرنسيس خائف على الوجود المسيحي في لبنان

أعلن البطريرك الماروني الكاردينال ما بشارة بطرس الراعي أن قداسة البابا فرنسيس خائف على الوجود المسيحي في لبنان.



وأضاف الراعي في حديث لإذاعة "صوت لبنان" أن لبنان لن يفقد وجهه المسيحي لأن العيش المسيحي- الإسلامي فيه منظم في الدستور.

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وقال الراعي إن "قداسة البابا يسأل عن سبب عدم انتخاب رئيس للجمهورية وانا اقول المسؤول هو رئيس مجلس النواب نبيه بري لأنه يضع مفتاح المجلس في جيبه"، لافتاً إلى أنه لا يمكن التوافق على اسم رئيس الجمهورية لأن هذا الأمر لا يصح دستورياً وكل ماروني يحق له ان يكون رئيساً للجمهورية.



وفي حين اعتبر الراعي أن ما يجري اليوم في لبنان سيؤخر انتخاب الرئيس، أكد أن "الحياد بطبيعة النظام اللبناني وبعد أن أُبعدنا عنه أُدخلنا بحرب".