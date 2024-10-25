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لبنان

إسرائيل تستهدف قائدًا ميدانيًا في "حزب الله".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-10-2024 | 00:39
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ طائرة تابعة لسلاح الجو، استهدفت القيادي في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله عباس عدنان مسلم.

واضافت نقلا عن الجيش أنّه تم استهداف 200 لحزب الله في لبنان.

وزعمت أن قوات الفرقة 146 قصفت أكثر من 50 بنية تحتية للحزب وموقع مضاد للدبابات ومنشآت عسكرية في جنوب لبنان.
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كما زعمت أن قوة من الفرقة 98 رصدت كميناً لعناصر الحزب، وأطلقت النار عليهم.
 
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