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لبنان

مرجع روحي: حديث المطران يمثلنا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-10-2024 | 01:30
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نوّه مرجع روحي بارز بمضمون كلام أحد المطارنة خلال نقاشات القمة الروحية الأسبوع الماضي في بكركي.
وقال: "لقد تحدث بلساننا، لم يساير لم يساوم، تحدث بلغة المواطن اللبناني الموجوع، تحدث بالمنطق وبوطنية تدل على خوفه وقلقه على جميع أبناء بلده من أي طائفة أو مذهب إنتموا". أضاف أن المرجع ختم بالقول: موقعي اليوم لا يسمح لي أن أتعمق بالحديث مثله ولكنه تحدث بإسمنا جميعاً وهذا هو المطلوب اليوم .
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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