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لبنان

تبرير كلام باسيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-10-2024 | 01:45
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كان لافتا كلام رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في مقابلة اجراها قبل ايام، اذ ان تصريحاته ضد "حزب الله" كانت حادة وفجة، الامر الذي اظهره كمن انقلب على الحزب بعد شعوره بأن الاخير تراجع وضعف..
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على الاثر قام عدد كبير من الناشطين العونيين في الجيش الإلكتروني التابع للتيار الوطني الحر بتبرير كلام رئيس التيار وتصريحاته الاخيرة مؤكدين ان كلامه واضح وليس انقلابا على "حزب الله".
واللافت ان عددا من هؤلاء الناشطين هم من انصار فك التحالف مع الحزب لكنهم سارعوا الى تبرير كلام باسيل وتوضيحه اعلاميا ما طرح العديد من الاسئلة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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