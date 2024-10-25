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لبنان
الغارات على قرى قضاءي صور وبنت جبيل مستمرّة منذ منتصف الليل
Lebanon 24
25-10-2024
|
00:55
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وينفذ الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي تحليقًا متواصلًا فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وبكثافة مطلقًا القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.
وكانت الاعتداءات الاسرائيلية قد استمرت على قرى قضاءي صور وبنت جبيل منذ منتصف الليل، فقد أغار الطيران الحربي على بلدة معركة ما ادى الى اصابة عدد من المواطنين نقلوا الى مستشفيات مدينة صور وأغار أيضا على أطراف بلدات طورا، الشرافيات، المنصوري، البازورية، طيردبا والبرج الشمالي.
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وليلا تعرضت بلدات عيتا الشعب ورامية والقوزح لقصف مدفعي فوسفوري، أما فجرًا فقصفت مدفعية العدو الاسرائيلي بلدات مارون يارون ومدينة بنت جبيل.
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