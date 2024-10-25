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لبنان

خلال الحرب.. هذا ما يفعله مصرف لبنان

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
25-10-2024 | 02:45
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قالت مصادر إقتصادية لـ"لبنان24" إن الحديث عن منصة "بلومبيرغ" الخاصة بالدولار في لبنان بات خارج النقاش الآن وهو لن يعود إلى الواجهة مُجدداً إلا بعد وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان، وذلك بهدف توفير أرضية مستقرة لعملها داخل لبنان.
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ووفقاً للمصادر، فإن مصرف لبنان حضّر الأرضية الكاملة لتلك المنصة، لكنّ الجهات المعنية بها تحدّثت باستمرار عن ضرورة وجود استقرار أمني وسياسي بالدرجة الأولى لتكون هذه المنصة قيد العمل، والتي من شأنها أن تضبط عمليات التداول في السوق.
وأوضحت المصادر أن البنك المركزي ما زال ممسكاً بزمام المبادرة على صعيد سعر الدولار، كما أنه يعمل بشكلٍ مستمر على مدّ المصارف بالسيولة اللازمة لاسيما في ظلّ الأوضاع الحالية.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

إقتصاد

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