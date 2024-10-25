خلال الحرب.. هذا ما يفعله مصرف لبنان

Advertisement

قالت مصادر إقتصادية لـ"لبنان24" إن الحديث عن منصة "بلومبيرغ" الخاصة بالدولار في لبنان بات خارج النقاش الآن وهو لن يعود إلى الواجهة مُجدداً إلا بعد وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان، وذلك بهدف توفير أرضية مستقرة لعملها داخل لبنان.ووفقاً للمصادر، فإن مصرف لبنان حضّر الأرضية الكاملة لتلك المنصة، لكنّ الجهات المعنية بها تحدّثت باستمرار عن ضرورة وجود استقرار أمني وسياسي بالدرجة الأولى لتكون هذه المنصة قيد العمل، والتي من شأنها أن تضبط عمليات التداول في السوق.وأوضحت المصادر أن البنك المركزي ما زال ممسكاً بزمام المبادرة على صعيد سعر الدولار، كما أنه يعمل بشكلٍ مستمر على مدّ المصارف بالسيولة اللازمة لاسيما في ظلّ الأوضاع الحالية.