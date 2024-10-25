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لبنان

إسرائيل تستهدف مقرا للصحافيين في حاصبيا.. وصور تظهر حجم الدمار

Lebanon 24
25-10-2024 | 01:05
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أغار العدو الإسرائيلي قجر اليوم على مقرّ يضم صحافيين من مخنلف الوسائل الإعلامية في حاصبيا، حسب مندوبة "لبنان24".
 
 
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وفي حصيلة أولية أدّى هذا القصف إلى استشهاد 3 صحافيين، وهم: مصور قناة المنار وسام قاسم، ومصور وتقني الميادين غسان نجار و محمد رضا، كما وجرح عدد آخر من صحفيي وسائل اعلام عربية وعالمية.

وفي بيان لها، قالت الميادين أن "الاستهداف الإسرائيلي كان متعمدا" مبينة وقوع جرحى يعملون في قنوات عربية أخرى.

وحمّلت إدارة القناة المسؤولية الكاملة عن جريمة الحرب هذه لقوات الجيش الإسرائيلي والتي طالت طواقم الصحفيين ومن بينهم قناة "الميادين".
 

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