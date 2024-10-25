إسرائيل تستهدف مقرا للصحافيين في حاصبيا.. وصور تظهر حجم الدمار

أغار العدو الإسرائيلي قجر اليوم على مقرّ يضم صحافيين من مخنلف الوسائل الإعلامية في حاصبيا، حسب مندوبة "لبنان24".

الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية مكان إقامة الصحافيين في حاصبيا .. بعدسة مراسل الجديد @farhat_muhamad1 pic.twitter.com/I9y0uVi8Ia — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 25, 2024 Advertisement

وفي حصيلة أولية أدّى هذا القصف إلى استشهاد 3 صحافيين، وهم: مصور قناة المنار وسام قاسم، ومصور وتقني الميادين غسان نجار و محمد رضا، كما وجرح عدد آخر من صحفيي وسائل اعلام عربية وعالمية.



وفي بيان لها، قالت الميادين أن "الاستهداف الإسرائيلي كان متعمدا" مبينة وقوع جرحى يعملون في قنوات عربية أخرى.