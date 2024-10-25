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لبنان

الطيران الإسرائيلي أغار على منطقة جوسي الحدودية.. وهذا ما استهدفه

Lebanon 24
25-10-2024 | 01:16
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أغار الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة على منطقة جوسي على الحدود اللبنانية السورية من ناحية القاع مستهدفا جسرًا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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