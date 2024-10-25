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لبنان

في طرابلس.. قبضوا على سارق بالجرم المشهود

Lebanon 24
25-10-2024 | 01:14
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تمكن اهالي منطقة رفاعية في طرابلس فجر اليوم الجمعة من القاء القبض على لص اثناء قيامه بمحاولة سرقة في المحلة المذكورة وفرار آخر كان برفقته، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتم تسليم السارق لاحقاً الى الاجهزة الأمنية.
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